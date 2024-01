Christian Recalcati: “Atletico ostacolo superabile, molto dipende da Inzaghi. Zielinski, che colpo”

Le dichiarazioni di Christian Recalcati, opinionista italiano celebre voce del “Tifoso Inter” e di telecronache Mediaset Premium. Nel corso dell'intervista, Recalcati spazia sui vari argomenti.

Dario Bonomini

In Champions League l'Inter sogna la seconda finale consecutiva. I nerazzurri hanno giocato con grande autorità nella fase a gironi, conquistando un posto nella fase a eliminazione diretta con due partite di anticipo.Contro l'Atletico Madrid che tipo di partita si aspetta? "È molto difficile giocare contro l’Atletico Madrid, anche se quest’anno lo vedo cambiato. Più volte ho dichiarato che l’Inter entrerà anche quest’anno nelle quattro. Credo nella possibilità di poter battere l’Atletico, ma credo anche che Inzaghi debba capire che deve giocare con una squadra sola, senza inventarsi nulla, quella titolare. Può utilizzare Acerbi, De Vrij, ma fondamentali rimangono Pavard, Bastoni e i cinque in linea che conosciamo bene. In questo momento Darmian è quello che da maggior fiducia, occorrerà lasciare davanti Lautaro Martinez e Thuram. Questi sono elementi importantissimi. Se ci saranno tutti, senza infortuni e al massimo livello, l’Inter riuscirà a superare l’ostacolo Atletico Madrid".

In questo campionato di Serie A, Juventus e Inter si contendono lo scudetto. Una sua riflessione sul possibile campione d'Italia 2024. “Un paio di mesi fa sono intervenuto a una Radio e ho affermato che l’Inter avrebbe vinto il campionato di Serie A almeno con cinque giornate di anticipo. La Juventus, al momento, - continua nel suo commento a SuperNews il Reca - la danno tutti come la favorita, ma non ne sono certo. Sicuramente è giovane e sta facendo bene, ma sulla carta rimane inferiore all’Inter. (...) Se l’Inter non mette la seconda stella sul petto, credo che la dirigenza a fine stagione, mescolerà un po' le carte”.

Le chiedoun suo pensiero sul lavoro di Marotta. Quali acquisti a parametro zero possono rivelarsi centrali nell'Inter?

“Impossibile giudicare il direttore Beppe Marotta, penso che il migliore in Italia. (...) Se dovesse aver fatto, come in tanti dicono, un accordo per l’arrivo di Taremi o di Zieliński, sicuramente farebbe un passaggio a zero davvero importante. (...) Alla società, mi è stato detto, piaccia tantissimo l’attaccante del Bologna Zirkzee e una chiacchierata con la dirigenza penso l’abbiano già fatta”.

In ottica calciomercato, cosa prevede per il futuro di Taremi e Zieliński? "Risulta anche a me un ‘quasi certo’ arrivo di Zieliński e Taremi. Zieliński sarebbe un inserimento non buono, ma ottimo. È un giocatore importante che darebbe qualche cosa in più, sia da titolare che da titolarissimo, come li definisco io. (...)Taremi, invece, rimane da scoprire. La terza punta, essendo quest’ultimo un parametro zero, l’andrei a ricercare un po' con il lanternino (...)”.

