Il derby della Football Money League: il Milan supera l’Inter

La società di Florentino Perez ha incassato nella stagione 2022/23 ben 831 milioni, 118 in più rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda i club italiani, il primo è la Juventus, in undicesima posizione a quota 432 milioni, in crescita dell’8 per cento rispetto all’anno precedente.

Il Milan sale dalla 16ª alla 13ª posizione, con 385 milioni di fatturato, il 50 per cento in più rispetto alla stagione 2021/22, e scavalca l’Inter, quattordicesima a 379 milioni di euro, con una crescita del 23 per cento. Rientra in top 20 anche il Napoli, con 267 milioni di ricavi, in crescita del 71 per cento.