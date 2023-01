Clean sheet Milan e Chawinga Inter: cresce l’attesa per il derby femminile di sabato

Quinto clean sheet consecutivo per il Milan femminile di Maurizio Ganz. Dopo 3 vittorie in campionato contro Sassuolo, Parma e Sampdoria e il 7-0 di Roma contro la Lazio in coppa Italia, le rossonere hanno vinto anche, 1-0, la gara di andata in trasferta contro la Fiorentina nei quarti di finale di coppa Italia.