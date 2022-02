Decennale del gol di Muntari, altro errore: ma il Milan ci mette anche del suo

Il Milan non gioca la migliore partita e mette in evidenza diversi problemi, ma il pareggio dell’Udinese arriva “grazie” a una svista del VAR

Partiamo dal presupposto che il Milan, come a Salerno, anche ieri sera ha mostrato diverse problematiche. Mentali, fisiche e forse anche tecniche, ma è alquanto grave che il VAR, non sia intervenuto per annullare il goal del pareggio dell’Udinese. Udogie, avesse segnato regolarmente, nessuno avrebbe detto nulla, invece al triplice fischio finale, anche Paolo Maldini per la prima volta critica, con educazione, la squadra arbitrale. Dopo l’errore con il Napoli e quello più grave con lo Spezia, che sono costati punti importanti in chiave Champions (ma non dimentichiamo altri errori, poi “rimontati” dalla formazione di Pioli), questa sera si è assistito a una prova nettamente insufficiente del direttore di gara e dei suoi colleghi. Il “colpevole” è Matteo Marchetti della sezione di Ostia, classe 1989, che è stato tradito dal VAR composto dalla coppia Guida-Carbone in occasione del goal bianconero. Che la gara dell’arbitro non fosse positiva si è capito dopo appena 18’, quando ha interrotto una pericolosa ripartenza dei rossoneri, ammonendo Perez per un fallo su Diaz. Poteva aspettare la fine dell’azione e poi estrarre il cartellino giallo…Ad essere corretti, ci sono anche timide proteste bianconere a inizio ripresa per un contatto fra Tomori e Beto, con il fischietto che lascia correre. Ma l’errore grave arriva al minuto 66’. Udogie anticipa Romagnoli e da pochi passi batte Maignan. Il bianconero dopo un paio di secondi di “sorpresa” esulta perché nessuno si è accorto che il suo tocco decisivo è con la mano. Il VAR fa un check con l’arbitro e con molta sorpresa conferma la rete, anche se le immagini mostrano altro. Finisce 1-1.