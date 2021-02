“Derby della Solidarietà”, gli Ultras di Milan e Inter insieme per i senzatetto di Milano

Gli Ultras di Milan e Inter, rivali sul campo, si legano per un “Derby della Solidarietà” a sostegno dei senzatetto di Milano

Oltre la rivalità. Gli Ultras di Milan e Inter si uniscono ai City Angels per un “Derby della Solidarietà” che ha l’obiettivo di raccogliere beni di prima necessità da distribuire poi ai senzatetto della città. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalle tifoserie di entrambe le squadre e dimostra come, nonostante la forte rivalità all’interno del rettangolo di gioco, si possa essere fratelli fuori dal campo e uniti nel fare del bene per la comunità.