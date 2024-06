Derby di ieri e di oggi: Thohir-Cardinale, stretta di mano a tanti km dalla Madonnina…

Erick Thohir è stato presidente dell'Inter dal 2013 al 2016. Durante la sua gestione i risultati dei derby milanesi con il Milan è risultato in perfetta parità: 2 vittorie Inter, 2 pareggi, 2 vittorie Milan.

L'attuale owner rossonero e l'attuale ministro delle imprese statali nel governo indonesiano, si sono incontrati, si sono stretti la mano e hanno parlato di calcio. Così lo stesso Thohir su Instagram: “Bello incontrare il proprietario del AC Milan Gerry Cardinale. Con esperienza come presidente dell’Inter, discuto e condivido con Gerry sulle sfide affrontate mentre gestivo un club in Italia. Servono fondamenta solide e scoperte per poter ricostruire un club con una grande storia”.