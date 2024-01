Derby di Milano, il campo di San Siro sotto stress: troppe partite in pochi giorni

Un solo motivo di sollievo, quando l'Inter andrà in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana. Da metà gennaio a febbraio, infatti, le gare da giocare in Lombardia scenderanno a 8.

Cinque gare per parte tra nerazzurri e rossoneri in cui le due compagini hanno ospitate diverse squadre: Udinese, Real Sociedad, Bologna, Lecce e Verona per il Biscione e Monza, Sassuolo, Cagliari, Atalanta e Roma per il Diavolo. Nessun turno di riposo che, però, vedrà il campo riposarsi per almeno 7 giorni quando la squadra allenata da Simone Inzaghi giocherà in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana.