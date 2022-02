Derby di Milano, ultras nerazzurri esprimono solidarietà a un membro di una baby gang

Lo striscione è stato srotolato fuori dallo stadio, come riportato da primamartesana.it

In occasione del derby contro il Milan di sabato, gli ultras dell’Inter hanno sventolato uno striscione di solidarietà per un membro di una baby gang accusato di numerose rapine e pestaggi a Carugate. Nello striscione in questione del tifo interista si legge: "Spalla a spalla anche in questa battaglia, non sarai mai solo!". Firmato Viking 1984, ovvero il gruppo degli ultras nerazzurri della Curva Nord di San Siro.