Derby di Milano, vendita libera dal 2 dicembre: se ci saranno ancora biglietti…

Domenica 5 febbraio alle 20:45, si gioca Inter-Milan, 178esimo capitolo in Serie A del derby di Milano. E quel giorno il Mondiale sarà finalmente lontano...

La vendita sarà inizialmente solo online su inter.it/tickets. La prima fase prenderà il via alle ore 10.30 di mercoledì 23 novembre e riguarderà gli abbonati alla Serie A 22-23, i quali potranno acquistare fino a 4 biglietti per i propri amici interisti. Dalle 16:00 di venerdì 25 novembre la vendita sarà estesa anche ai Soci InterClub, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purchè tutti soci attivi alla stagione 2022-23. Dalle ore 10.30 di martedì 29 novembre si aggiungeranno infine anche tutti i titolari di una tessera “SiamoNoi” attiva e sottoscritta entro il 21/11/2022, potendo acquistare massimo 4 biglietti fino alla mezzanotte di mercoledì 30 novembre.

Sarà poi la volta della prevendita dedicata ai titolari di carte Mastercard, che dalle 10:30 e fino alla mezzanotte di giovedì 1° dicembre potranno acquistare fino a 4 biglietti in anteprima rispetto alla vendita libera. La vendita libera degli eventuali biglietti residui inizierà per tutti alle ore 12:00 di venerdì 02 dicembre, solo online su inter.it/tickets. Da lunedì 5 dicembre saranno attivi anche il punto vendita Uffici Inter presso lo stadio San Siro, l’Inter Store Milano (Galleria Passarella, 2) e tutti i punti vendita della rete Vivaticket.

Il settore destinato ai tifosi ospiti, il secondo anello blu, sarà offerto in vendita secondo le modalità comunicate dal Milan nei prossimi giorni. Il prezzo del biglietto sarà di 45 euro comprensivo di prevendita ovvero, come da tradizionale accordo tra le società, lo stesso applicato alla tifoseria interista in occasione del derby di andata.