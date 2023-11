Derby di Milano, Vieri: “L’Inter è la squadra che mi ha dato di più. Al Milan? Ero svincolato e…”

Bobo non rinnega i rossoneri: "Non giocavo spesso, ma sono stato benissimo. Sei mesi sono passati velocissimi, il titolare era Inzaghi ma c’era il mondiale e io volevo giocare".

di Bruno Bertucci -

Christian Vieri è stato il centravanti cardine della Nazionale per anni, in tutti i club in cui ha giocato è riuscito a gonfiare la rete avversaria con numeri da record.

Il centravanti riaccende le luci sui ricordi della stracittadina

Nel post-carriera ha deciso di intraprendere la strada della comunicazione, con l'invenzione della Bobo Tv. Il canale Twitch ha riscosso fin da subito un grosso successo, fino a sbarcare - poco tempo fa - sulle frequenze di RDS nella Radio Serie A. Su questi canali, l'ex calciatore ha voluto ripercorrere la sua carriera lasciando l'amaro in bocca al Milan. "Quale squadra tifo? Io ho tifato tutte le squadre in cui ho giocato, ma l'Inter è la squadra che mi ha dato di più. Non sarei mai andato via, sono stati sei anni difficili e sofferti ma proprio per questo sono attaccato ai nerazzurri".

Nel corso della sua intervista ha voluto, ugualmente, fare un cenno ai rossoneri: "Il Milan dopo l'Inter? Ero libero perchè avevo rescisso. Volevo tornare all'Atletico Madrid ma non avevano bisogno di attaccanti. Ero sul mercato, Galliani mi ha chiamato e sono andato. Era la rivale, sapevo che avrebbe dato fastidio, ma a quel punto sono andato là perché volevo rimanere in una grande squadra. Ho giocato poco, non riuscivo a far gol".

