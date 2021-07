Derby fashion, Bianca Balti: “Caro Paolo Maldini, non vedo l’ora di tornare allo stadio”

Bianca Balti: la bellissima modella è una tifosissima rossonera

Come Danilo Gallinari, come Alessandro Matri, come lo stesso Sandro Tonali. La supermodella italiana Bianca Balti, 37 anni di fascino e bellezza, è sia lodigiana che grande tifosa rossonera. Lo ha confermato lei stessa nelle sue stories su Instagram. Lei, simbolo di una bellezza capace di mostrare il suo corpo senza filtri, non vede l'ora di tornare a tifare per i rossoneri a San Siro.

L'ultima volta che è stata allo stadio, nel settembre 2019 in occasione di un derby fra Milan e Inter, aveva scattato anche una foto in compagnia di Franco Baresi. Per l’occasione la Balti indossava una maglia del Milan con il numero 23 e il nome La Banca, evidentemente un soprannome del top model. Nell'occasione qualcuno aveva criticato Bianca per via di qualche insulto sfuggito nelle storie: in realtà è stato ripreso un coro contro l’Inter, uno di quelli che si sentono da entrambe le tifoserie nel corso della stracittadina. La modella, oltre alla maglietta personalizzata, vestiva un abito affascinante e particolare per via della tinteggiatura rossonera in onore della squadra del cuore (“Derby but make it fashion” ha scritto sui social).