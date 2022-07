Doppio derby per Origi: “Inter e Lukaku, due grandi sfide”

Divock Origi è stato presentato ufficialmente dalla società rossonera. Tema portante: dopo i gol all'Everton nei derby della Merseyside, si ripeterà con l'Inter nei derby della Madonnina? "Non vedo l'ora di segnare nel derby, ma non c'è una ricetta precisa per segnare gol importanti. La mentalità del Milan si sposa con la mia, qui c'è un progetto speciale ed ecco perché sono qui. Ho visto Giroud segnare gol decisivi, come quelli contro l'Inter. Avendo continuità si possono raggiungere grandi traguardi e io non vedo l'ora di affrontare l'Inter per segnare reti speciali".