Due a due fra Inter e Milan nel derby del Premio Gentleman

Un esperto per parte, Lukaku e Kjaer, e un giovane per squadra: Leao e Barella

Redazione DDD

Si è appena conclusa una nuova edizione del Premio Gentleman. Una nuova, diversa edizione in streaming ma dove sono stati riconosciuti ancora una volta i valori della Lealtà e della Sportività, di quel Fair Play che troppo spesso si sente parlare ma che poco si mette in pratica. Quest'anno come il Premio Gentleman Fair Play è tornato in campo. E lo ha fatto con Giorgia Rossi e Massimo Caputi. Un ritorno digital, di successo grazie ai suoi campioni, alla collaborazione con SportMediaset.it e Mediaset Infinity con la partecipazione dell'Amministratore delegato di Serie A Lugi De Siervo, il Presidente della Lega B Mauro Balata, il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli e la Presidentessa FIGC femminile Ludovica Mantovani.

Il Signore del Calcio di Serie A è stato scelto da una squadra di undici candidati, undici campioni del nostro campionato. Il più votato in assoluto quelli preferito da tutti i tifosi nel sondaggio promosso da Sportmediaset.it è risultato essere il difensore della Juventus, Matthijs De Ligt. Dietro a lui, in ordine di voti, Lautaro Martinez (FC Internazionale) e Simon Kjaer (AC Milan). L'olandese della Juventus di Andrea Pirlo è stato proclamato dai propri tifosi anche come Gentleman bianconero. Per il Milan il Gentleman è andato a Simon Kjaer mentre per i colori nerazzurri il premio è stato ritirato da Nicola Barella. Il Premio Gentleman Lady Fair Play è andato invece a Sara Gama. Tra gli speciali Gentleman, Premio alla carriera in bianconero per Claudio Marchisio, campione in campo e fuori. Simbolo di sportività e rispetto.

Uno speciale “Uomo di sport” anche per Marco Bogarelli. Scelto anche l'allenatore Gentleman 2020/2021 votato da tutti i Mister della Lega B e dedicato al ricordo di “Gigi Simoni”: la scelta è ricaduta senza ombra di dubbio su Claudio Ranieri.

Senza dimenticare i riconoscimenti Gentleman Lega Serie B “Piermario Morosini” e Gentleman Lega Pro andati rispettivamente ad Andrea Costa della Reggiana Calcio e a Riccardo Colombo dell’Aurora Pro Patria. Intervista sull’etica e sul futuro del calcio ai Presidenti Mauro Balata (Lega B) e a Francesco Ghirelli (Lega Pro). Decise le due miglior reti della stagione messa a segno da Inter e Milan e votate dai rispettivi tifosi. Quella per i nerazzurri non poteva che essere quella di Romelu Lukaku nel derby a San Siro. Quella per i colori rossoneri invece è di Rafael Leao, segnata al Benevento. Anche nella versione digitale il Premio Gentleman sosterrà i progetti dell’associazione IN CAMPO CON IL CUORE mettendo all’asta alcune maglie di calciatori.