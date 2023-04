Due derby di Champions a San Siro? Pioggia di soldi su Inter e Milan…

Per il Milan l’accesso alle semifinali di Champions League ha fruttato un bonus da 12,5 milioni di euro, portando gli incassi complessivi dei rossoneri dall’Uefa per questa stagione a quota 85 milioni.

L’ipotetica vittoria del torneo porterebbe nelle casse di una delle due squadre milanesi ulteriori 23,5 milioni: 15,5 milioni per la qualificazione alla finale, 4,5 milioni per la vittoria del torneo e 3,5 milioni per l’accesso alla Supercoppa Europa contro la vincente dell’Europa League, il secondo trofeo continentale per importanza. In entrambi i casi, dunque, gli introiti complessivi da questa campagna europea arriverebbero a superare i 100 milioni, come certifica Wallstreetitalia.com.