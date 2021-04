Due doppiette e derby rossonero: Ganz in finale di coppa Italia

Rossonere in finale di coppa Italia contro la vincente di Juventus-Roma

All'andata il Milan aveva perso 2-1 e nella gara di ritorno della semifinale di coppa Italia l'Inter aveva rimontato il 2-0 iniziale del Milan. Sul 2-1, spauracchio supplementari. Ma dopo la doppietta iniziale di Boquete, per il Milan si è rivelata provvidenziale la doppietta di Dowie che ha portato le rossonere sul 4-2, prima della platonica rete nerazzurra nel finale di gara. Queste le parole di Maurizio Ganz, allenatore della squadra femminile del Milan, a qualificazione alla finale ormai ottenuta: "Non poter entrare in campo con le mie calciatrici è stata durissima. Nello spogliatoio ho detto stiamo attente il primo quarto d'ora perché il primo tempo era stato fin troppo facile. Sul 2-1 poi abbiamo ripreso a giocare. È stata una vittoria meritatissima. Devo ringraziare le giocatrici, il Milan tutto. Quando raggiungi questi risultati vuol dire che le cose funzionano. Raggiunta la finale, ma adesso sotto con il campionato. La mia preferenza era arrivare in finale, poi se arriverà qualcosa in più sarà ancora meglio".