Insieme a Roma, avversari a Milano: dopo Nesta-Crespo, Inzaghi e Pioli attendono Dzeko-Florenzi

Anche Nesta e Crespo si divisero a Milano, dopo essere arrivati insieme da Roma...

Edin Dzeko sta per trovare ad Appiano l'allenatore avversario di tanti derby romani, Simone Inzaghi. Se si concluderà l'operazione Alessandro Florenzi, anche l'altro giallorosso troverà un ex laziale a Milanello, Stefano Pioli. Il bosniaco è già sbarcato a Milano, mentre non sembra in dirittura la vicenda di mercato del nazionale azzurro. Se si concludessero entrambe le operazioni, i due ex romanisti divisi fra le due squadre di Milano dell'estate 2021 ricorderebbero i due ex laziali dell'estate 2002.