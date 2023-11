Gerry Cardinale con Dwayne The Rock Johnson a Washington: intrecci da Milan del futuro

L'attore era nella capitale americana per incontrare dei Parlamentari per discutere proprio di strategie di reclutamento nelle Forze Armate e della X Football League (XFL),

Giusto per rendere l’idea del livello degli intrecci tra sport, media, entertainment che Gerry Cardinale, con RedBird, può mettere a disposizione del Milan per proiettarlo in un futuro che sempre più premierà chi ha saputo vederlo prima degli altri…..

E’ mercoledi 15 novembre, a Washington. Dwayne ‘The Rock’ Johnson, la star di Fast and Furious, è in Campidoglio dove ha incontrato i legislatori in una serie di incontri per discutere di strategie di reclutamento nelle Forze Armate US e della X Football League, acquistata nel 2020 con Dany Garcia e con RedBird Capital, e i cui rappresentanti erano con lui in questa occasione.