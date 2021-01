Girone d’andata: 4-2 Inter nel derby della Top 11 di Opta – Bergomi: “7,5 al Milan”

Le statistiche di Opta e le opinioni di Bergomi: il derby milanese passa attraverso i primi bilanci della stagione

Girone d'andata appena concluso, per il calcio è tempo di bilanci, come la classifica stilata da Opta sulla top 11 della Serie A. In porta Marco Silvestri, portiere dell'Hellas Verona e uomo chiave del bel campionato condotto fin qui dalla formzione veneta. In difesa ecco Danilo, che quest'anno sulla fascia ha rappresentato spesso un problema per gli avversari, segnando un gol e servendo tre assist. Il blocco dei centrali difensivi arriva compatto dall'Inter: De Vrij e Skriniar. Ma a sinistra si infila il rossonero Theo Hernandez. Ancora Inter a centrocampo con Brozovic, ma c'è anche la presenza di De Paul, che all'Udinese sta vivendo una delle sue migliori stagioni, In attacco non poteva mancare Luis Muriel che si conferma uomo gol. Con lui, Lukaku e Cristiano Ronaldo.