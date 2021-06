Gli addii di Antonio e Gigio, il mercato dei due club: il derby estivo di Gazidis e Zhang

Nessun rancore da parte dei dirigenti rossonerazzurri e una visione del futuro orientata al risanamento e alla stabilità

Pronti-via, l'estate. Entrambi hanno dovuto affrontare un addio importante. ZHANG SU ANTONIO CONTE: "Uno dei nostri obiettivi, in questo contesto, a prescindere dal coronavirus, come tutti gli altri club che stanno affrontando questa situazione, è ridurre i costi, fare in modo che i nostri conti siano sani. Gli allenatori hanno una visione diversa, in particolare Conte vuole vincere. Una un approccio diverso al mercato, una visione diversa dalla nostra per quello che riguarda il club su lungo periodo". GAZIDIS SU GIGIO DONNARUMMA: "Non voglio entrare nei dettagli e non conosco i confini del rapporto tra Gigio e Raiola. Alla fine, ovviamente, la decisione è sempre del calciatore. Quello che posso dire è che Gigio è stato un professionista eccezionale, in ogni singolo giorno, e nell’ultima partita contro l’Atalanta non c’era nessuno più felice di lui per la qualificazione in Champions. Nutro una stima assoluta nei suoi confronti, così come rispetto le sue scelte. Nessun accento negativo. Ha fatto ciò che pensava fosse meglio per lui, e ci sono alcune ragioni dalla sua parte, ma non indico quali".