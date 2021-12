I due volti del derby: Valentina Giacinti dal record di Altafini all’amarezza della sconfitta

A marzo gloria e sorrisi, a dicembre invece...

Tanta amarezza per un derby. Eppure nove mesi fa, proprio con un poker di reti nel derby è di per sé un traguardo storico, proprio Valentina Giacinti aveva eguagliato José Altafini come unico giocatore in grado di segnare una tripletta in un tempo nel derby. Un record che resisteva da oltre 61 anni: infatti l’italo-brasiliano mise a segno tre gol nel primo tempo di Milan-Inter del 28 marzo 1960.