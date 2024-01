Il derby della memoria del fondatore: i milanisti, Piero Pirelli e un San Siro solo nerazzurro…

Piero Pirelli praticamente regalo' San Siro al comune di Milano 9 anni dopo l'inaugurazione, nel 1935. Un atto d'amore per la città.

Lo scenario attuale sul fronte nuovi stadi è rappresentato dai passi concreti e dalle prime date all'orizzonte per l'inaugurazione del nuovo stadio del Milan a San Donato Milanese e dal surplace dell'Inter.

L'Inter su Rozzano non è così avanti come il Milan a San Donato. Proprio per questo alcuni tifosi rossoneri, custodi delle origini e della memoria del club fondato nel 1899, "temono" una sorta di distorsione storica con l'Inter a San Siro e il Milan nel nuovo stadio...