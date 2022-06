Il derby di Milano in due stadi diversi? La pancia rossonera tifa Sesto…

Il rallentamento dei funzionari...

Il nuovo San Siro al posto di San Siro non accelera. La proprietà rossonera è cambiata e, facendo sempre leva sul lavoro del presidente Paolo Scaroni, sa che il futuro è legato ad un cambio di passo sul fronte stadio. Con Elliott, il Milan avrebbe potuto andare avanti da solo sul progetto unicamente in un caso, se si fosse sfilata l'Inter. Da questo punto di vista, con RedBird, le cose potrebbero cambiare. L'umore dei tifosi è sintetizzato, anche se su un campione non vastissimo, da un sondaggio fresco fresco nato su Twitter...

Tendenza ulteriormente rafforzata da quanto apparso in un editoriale su MilanNews.it firmato dal giornalista Luca Serafini: "La condizione, è evidente, oltre che alle vittorie e ai bilanci sani è quella dello stadio di proprietà. Da soli. Basta con Sala, basta essere ostaggi di un funzionario statale e dei suoi consiglieri aggrappati all’orticello, basta demagogia e perdite di tempo per continuare a estorcere l’affitto di San Siro. Basta. Dopo anni di chiacchiere, il sindaco di Milano è ancora fermo al dibattito popolare. Non sapete con quale sollievo io abbia appreso che Cardinale è andato a parlare con il sindaco di Sesto San Giovanni e non con quello del capoluogo. Bravo! Basta: andiamocene!".