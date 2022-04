Il derby interiore del sindaco di Milano: “Soffro e non gufo, purtroppo lo Scudetto…”

Pazienza e sofferenza...

Nuovo stadio, torna a parlare il sindaco Giuseppe Sala: "Credo che noi arriveremo ad autorizzare il nuovo stadio con i nostri tempi, che non sono neanche dipendenti dalla mia volontà. Ormai dopo questo lungo processo siamo vicino alla conclusione del tutto, quindi spero che le società abbiano un altro po' di pazienza e che tutto si concluda al meglio". In settimana aveva parlato il presidente del Milan, Paolo Scaroni: "Non stiamo pensando di andare a 50 km da Milano, ma di una zona che i milanesi considerano parte della loro città. Ogni giorno che passa l'ipotesi diventa sempre più realistica".

Infine per il sindaco c'è anche stato tempo per qualche battuta di carattere calcistico: "Purtroppo sullo scudetto sono pessimista. Io per il calcio soffro e la botta di Bologna mi ha fatto dormire male la notte. Credo, e non lo dico per gufare, che lo scudetto purtroppo vada nella direzione del Milan".