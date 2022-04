Il derby secondo Stefano Pioli: “In palio la finale, il campionato è un’altra storia”

Gabbia sta bene, da verificare le condizioni di Calabria e Romagnoli

Stefano Pioli ha presentato così di buon mattino il derby Inter-Milan in semifinale di coppa Italia di domani a San Siro: “Noi puntiamo tutto sul gioco di squadra, più sei unito e più hai chance di vincere le partite. Ieri è stato un bel pranzo tutti insieme, anche con le famiglie. E' stata una giornata positiva, anche se poi quello che conta è il match di domani. Calabria e Romagnoli vedremo oggi. Calabria ieri ha avuto qualche difficoltà, ma oggi si dovrebbe allenare. Romagnoli non si è ancora allenato con la squadra, oggi vedremo. Gabbia ha avuto solo un affaticamento: sta bene”.

Sentite la pressione? “Dobbiamo vincere tutte le partite se vogliamo lottare fino alla fine. Vedo una squadra molto concentrata e molto motivata. A prescindere dal risultato di domani, che è comunque importante visto che ti potrebbe portare in finale, il percorso in campionato è un'altra cosa. Indipendentemente da come andrà, in campionato dovremo cercare di vincere per lottare fino alla fine. Cambio di proprietà? Non ne abbiamo parlato. Il club ci è sempre vicino, ci sostiene sempre. Il presente del Milan è solido, il futuro potrà essere anche migliore”.