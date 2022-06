Il lungo derby estivo fra i tifosi milanisti e…Nicola Berti

"Meglio sconfitti che milanisti", "San Siro campo brutto, colpa del Milan...", anche da giocatore Nicola Berti non le mandava a dire ai rossoneri. Come quando raccontava che nel riscaldamento al coperto, prima dei derby, si divertiva a scagliare palloni contro Franco Baresi e compagni. Anche oggi, che Berti non gioca più, le cose non sono cambiate...