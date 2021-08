Il mercato si vedrà, ma Giroud è già una certezza per il Milan di Ferragosto

Ok i rossoneri a Trieste

La squadra di Pioli ha mostrato di essere in una buona forma fisica e fino a quando sono rimasti in campo i titolari, i rossoneri hanno mostrato anche buone trame di gioco. Ovviamente servirà tempo e pazienza per vedere il vero Milan, sperando che il mercato regali ulteriori colpi di rafforzamento e soprattutto che gli infortuni non si accaniscano sui rossoneri. Probabilmente gli undici milanisti scesi questa sera dall’inizio saranno gli stessi che lunedì prossimo partiranno titolari sul campo della Sampdoria, nella prima giornata di campionato.

Cosa aspettarsi dal mercato? Sicuramente tre colpi (uno per reparto), ma siamo sicuri che la società saprà rinforzare la squadra ancora di più se dovessero esserci partenze (Castillejo e Conti su tutti). I nomi dei possibili arrivi? Dando per fatto (o quasi…perché il mercato è imprevedibile) Florenzi, sembra a buon punto anche la trattativa per Adli, ma Maldini e Massara non tralasciano nessun nome e potrebbe arrivare anche qualche sorpresa. Intanto, lo citiamo solamente per dovere di cronaca, il Milan ha affrontato il Panathinaikos in amichevole per la quinta volta. Dopo il successo 4-0 del 1969 e lo 0-0 (45’ minuti) nel 1994 con il Milan che arrivò quarto in campionato, negli ultimi due precedenti (estati 1998 e 2010) i rossoneri divennero campioni d’Italia. Ovviamente possiamo fare tutti gli scongiuri del caso, ma i ragazzi di Pioli sicuramente venderanno cara la pelle in un campionato che si preannuncia difficile ed equilibrato, con almeno 6/7 squadre pronte a giocarsi i primi posti…