Il Milan chiude le amichevoli estive con un poker sul Novara

La squadra di Stefano Pioli batte 4 a 2 il Novara nell’ultimo test amichevole prima dell’inizio del campionato. Buone indicazioni dai nuovi rossoneri

di Valentino Cesarini -

Dopo il poker rifilato nella giornata di ieri ai tunisini dell’Etoile du Sahel, il Milan chiude il precampionato con il successo per 4 a 2 sul Novara, squadra di Serie C. Ora la squadra rossonera si tufferà in un’altra settimana di allenamenti in vista dell’esordio in campionato lunedì 21 agosto a Bologna. A differenza della gara contro i tunisini, Pioli cambia tutti e gli undici giocatori, lasciando sempre fuori Caldara, Ballo-Tourè, Lazetic, De Ketelaere e Origi, giocatori pronti a lasciare il Milan nei prossimi giorni.

Nel cuore del mercato

In difesa davanti a Mirante ci sono Calabria e Florenzi sugli esterni con Kjaer e Bartesaghi centrali. Trio di centrocampo formato da Pobega, Adli e Musah, mentre Okafor in attacco è supportato da Romero e Chukwueze.

La gara mette in luce i nuovi acquisti e proprio dai piedi di Samuel Chukwueze dopo dieci minuti arriva il vantaggio rossoneri. L’esterno nigeriano approfitta di un errore difensivo degli ospiti, salta il portiere e insacca a porta vuota. Pochi minuti dopo è il turno di Noah Okafor a finire sul tabellino dei marcatori, che sfrutta al meglio un assist di Romero. Nella ripresa sono entrati Nava e Colombo per Mirante e Okafor, ma il ritmo si è abbassato anche per il caldo e per i carichi di lavoro delle due squadre. Il 3 a 1 ha portato la firma di capitan Calabria con un bolide da fuori area che non ha lasciato scampo al portiere ospite, così come il 4 a 1 ad opera di Lorenzo Colombo. Negli ultimi istanti spazio anche per i giovanissimi Simic, Chaka Traore e Zeroli che hanno preso il posto di Chukwueze, Kjaer e Musah.

Un Milan che ha fatto vedere cose buone in fase offensiva, mentre in difesa ha mostrato alcune lacune che devono essere prontamente corrette, come in occasione dei due goal (uno per tempo a firma di Corti e Prinelli) dei piemontesi.

Ora c’è una settimana di tempo per lavorare e migliorare qualche errore che si è visto in questo precampionato, con la speranza che la rosa possa essere ancora di più rinforzata. Non è escluso che a fronte di alcune uscite, a Milanello possano arrivare due-tre pedine. Si fanno i nomi di Calafiori come vice Theo Hernandez, di Veretout (nome caldo nelle ultime ore) come regista e di un attaccante che possa far rifiatare Giroud, anche se non è escluso che Colombo possa restare.