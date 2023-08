Milano, Berlino, Canarie, Istanbul: tra tutti i derby del Boa anche quello con il fratello…

Kevin Prince ha giocato anche a Londra e i Revierderby tedeschi, ma al momento in cui cala il sipario sulla sua carriera torna alla mente il suo gol decisivo nel derby milanese di Supercoppa a Pechino contro l'Inter, nell'agosto 2011...

"Io ti amo, ma per me è finita. Grazie di tutto, calcio". Kevin Prince Boateng ha annunciato il termine della sua carriera agonistica.

In carriera, Boateng ha partecipato ad un Mondiale nelle file del Ghana, in Sudafrica nel 2014. In quell’occasione, nel turno eliminatorio, affrontò il fratello minore Jerome, difensore, che a differenza sua aveva scelto di indossare i colori della Germania.