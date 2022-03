Il sindaco di Milano, nessun derby con Milan e Inter: “Stanno facendo il dossier, momento storico difficile”

Il nuovo San Siro? Nel limbo da ormai mille giorni. All'orizzonte la prospettiva Sesto San Giovanni.

Un’altra brusca frenata. E stavolta potrebbe essere quella decisiva. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il progetto del nuovo stadio a San Siro si è arenato (nuovamente!) e adesso Milan e Inter si stanno guardando intorno. La burocrazia sta rallentando troppo le operazioni: i due club si sono detti disponibili al dibattito necessario per legge, ma non sono disposti a spendere altri milioni in nuovi studi di fattibilità senza garanzie.

Questa analisi ha ricevuto la risposta del sindaco di Milano, a stretto giro. Beppe Sala: "Ecco la foto del documento con cui Milan e Inter mi confermano che stanno predisponendo il dossier". Non solo: "Forse si era alla ricerca un po' del 'titolo', perché non penso che Milan e Inter a me dicano una cosa e ad altri danno una versione diversa". Poi la frecciatina: "Ricordo a tutti che in questo difficile momento storico, come Comune abbiamo anche molto altro a cui pensare...".