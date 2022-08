Jo Squillo: “Il derby di Milano? Giocherò anch’io, urlerò, imprecherò…”

Non poteva mancare il commento della ex gieffina sul derby tutto belga della maglia numero 90, come riporta L'insider, "Il 90 dici eh...Insomma la prima cosa che ti viene in mente in casi del genere è la paura fa 90. Ma nel caso dei due giocatori belgi, devo dire che siamo un po' agli antipodi. De Ketelaere è giovane, è angelico, fa tutt'altro che paura. Lukaku invece è possente, in effetti fa un po' più paura, anche se mi tengo il nostro giovane che si propone in maniera più fresca". Ma al derby del 3 settembre, Jo Squillo ci sarà? "Io lo vivo malissimo il derby, sono una che lo gioca pur non essendo direttamente in campo, bisogna starmi lontano, allo stadio urlo, impreco, come mia sorella gemella Paola che è milanista come me e che quando giocavamo nel calcio femminile quella brava era lei...Per il derby vediamo se potrò essere presente allo stadio, ma in generale amo andare a San Siro".