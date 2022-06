Kondogbia, Sensi e Tonali: solo a centrocampo i derby di mercato fra Milan e Inter

Se fra Milan e Inter c'è un derby di mercato, si gioca in mezzo al campo. Sarà così anche per Asllani?

Ma come sono andate in concreto le cose? Kondogbia e Sensi avevano visto partire in vantaggio il Milan, ma sono finiti all'Inter. Il francese ha sentito troppo la pressione (al suo arrivo a Milano i cori erano "Che ci frega di Pogba, noi abbiamo Kondogbia"...) e ha fatto bene più all'estero che a Milano. Il centrocampista marchigiano invece ha fatto bene, fino a che non è iniziata la sequela degli infortuni. Tonali invece sembra ormai nerazzurro, prima del suo passaggio effettivo al Milan dove, dopo un primo anno difficile, è letteralmente esploso.