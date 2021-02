La mamma di Lukaku ha chiesto al figlio la “rivincita” su Ibrahimovic nel derby di Milano

L'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku avrebbe ricevuto istruzioni dalla mamma di vincere a tutti i costi mentre riaccende la sua rivalità con il frontman del Milan Zlatan Ibrahimovic

Romelu Lukaku avrebbe ricevuto rigide istruzioni di prevalere nel derby di Milano di questo pomeriggio, direttamente da sua madre. Secondo quanto riportato in Belgio e raccolto dagli inglesi del Mirror, all'attaccante dell'Inter sarebbe stato detto dalla madre Adolphine di fare tutto il necessario per "vendicarsi" sportivamente di Zlatan Ibrahimovic a San Siro dopo che i due ex compagni del Manchester United sono entrati clamorosamente in rotta di collisione in Coppa Italia.