La nuova maglia del Milan è verde ma non è vietata

Una sfumatura dalla parte dei rossoneri

Redazione DDD

di Bruno Bertucci -

Il Milan ha presentato ai suoi tifosi la nuova maglietta da gioco - la terza per la precisione - ed a prima vista sembra essere fuori dalle regole. La nuova norma - che entra in vigore da questa stagione - vieta alle compagini italiche di indossare magliette verdi ai giocatori in movimento.

La maglia rispetto al colore del campo

Appare scontato come, sia per i portieri che per le società che hanno il verde dominante nei colori ufficiali, per ciò che concerne la prima divisa da gioco non c'è nessuna violazione del regolamento ergo il discorso è valido solo per le seconde e le terze magliette. Questo è stato stabilito per non sfavorire chi fruisce il sevizio della partita e non confondersi con il terreno di gioco.

La maglia del Milan, dunque, verde militare con rifiniture nere non sembra violare il regolamento perchè è di una tonalità diversa rispetto a quella indicata come incongruente dalle disposizioni. Il logo sociale non presenta i colori classici della società, bensì è in bianco e nero con gli inserti dorati. Il main spnsor - Emirates - è di colore giallo. Per la versione in vendita al pubblico non compare il tricolore al centro del petto, presente invece in quelle da gioco che indosseranno i calciatori.