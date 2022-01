La nuova squadra di Fredy Guarin? Il suo nuovo lussuoso bar nel centro di Medellin!

L’ambizioso progetto del 35enne colombiano nella zona più esclusiva del Parque Lleras, nel quartiere El Poblado

Fredy Guarín gode più che mai dei suoi progetti, della vita e del nuovo club che lo seduce e in cui si sforzerà di avere successo nel 2022. Da quando ha lasciato i colombiani del Millonarios a luglio 2021, non si era più visto così motivato e così felice. L’ex centrocampista dell’Inter non ha fatto alcuna pre-season, ma ha disputato una maratona per realizzare ciò che ha appena realizzato.