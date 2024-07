L’Alcione sfiora il derby con Milan Futuro e sogna quello con l’Inter Under 23…

Montini (pres. Alcione): "Ho sognato un Alcione-Inter all'Arena Civica. L'U23 dei nerazzurri? Non credo sia nei programmi, ma..."

Redazione Derby Derby Derby 16 luglio - 10:05

Marcello Montini, presidente dell'Alcione Milano, è intervenuto dopo la compilazione dei calendari di Serie C "Se mi dispiace di non avere il Milan Futuro nel girone A? A me molto"

Non solo...

"Tempo fa ho sognato che andavamo a vedere una partita io e il co-presidente Giulio Gallazzi ed eravamo all'Arena a giocare contro l'Inter. I sogni non hanno tempo, chissà. Non credo che l'Inter farà l'Under 23 per ora, ma i sogni non hanno tempo. Intanto faremo una grande partita contro l'Atalanta U23 nella prima giornata di C ed è un bell'esordio".

Più in generale: "Dal punto di vista degli obiettivi sportivi, c'è quello di far crescere dei calciatori. Il direttore sportivo Mavilla e mister Cusatis sanno benissimo che noi preferiamo rischiare qualcosa sui giovani che andare sul sicuro. Chiaro che bisogna avere un mix, con un nucleo di esperti, che diano il giusto equilibrio. La volontà della società è di investire sul settore giovanile, questo ci espone anche a rischi, perché un calciatore giovane ti può dare risposte anche dopo dieci partite. E in Serie C tante società non aspettano dieci partite, dopo un paio il ragazzo va in panchina.