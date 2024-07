Samuele Longo torna a Milano, non nella sua Inter, ma al Milan

L'ex attaccante delle giovanili dell'Inter, dopo parecchie esperienze torna a Milano: è il nuovo attaccante del Milan Futuro

Samuele Longo, ex centravanti delle giovanili dell'Inter, fa il suo ritorno a Milano. Non in nerazzurro però, ma in rossonero. Nato nel 1992, Longo è stato uno dei talenti più promettenti del vivaio interista, anche se il suo potenziale è rimasto in gran parte inespresso. Questa situazione, dunque ha spinto l'Inter a cederlo spesso in prestito, successivamente a titolo definitivo. Ora, Samuele, ha scelto di tornare nella città che gli ha regalato l'esordio in Serie A, ma questa volta nell'altra sponda del Naviglio, tradendo così la sua Inter.

Calciomercato, l'ex Inter Longo ricomincia dal Milan Futuro — La novità principale del ritorno di Longo a Milano è il suo passaggio al Milan Futuro, la squadra Under 23 del club rossonero che parteciperà alla prossima stagione di Serie C. Questo trasferimento rappresenta una svolta importante nella carriera dell'attaccante, che ha deciso di abbracciare un progetto ambizioso ed innovativo. Il Milan Futuro punta a sviluppare giovani talenti e Longo, con la sua esperienza, può diventare un punto di riferimento per i giovani della squadra rossonera.

Prima di unirsi al Milan Futuro, Samuele Longo ha militato nelle file del Ponferradina, squadra della terza serie spagnola. L'ultima stagione per l'ex attaccante tra le altre anche di Cagliari, Frosinone e Venezia è stata parecchio complicata. Nonostante le 19 presenze accumulate, infatti, l'attaccante è riuscito a segnare soltanto 2 reti. Cifre non proprio straordinarie per un giocatore che nelle giovanili dell'Inter trovava spesso la via della rete (14 goal in 28 presenze nell'Inter Under19). Adesso il ritorno a casa. Chissà se l'aria di Milano non possa fargli tornare anche quel fiuto del goal perso per strada.