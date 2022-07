Le porte girevoli del derby, Giroud: “Inter finiti i soldi, Milan nel destino…”

"L'Inter era molto interessata a me, ma ad un certo punto mi hanno detto che non c'erano più soldi per me": lo ha svelato l'attaccante del Milan Olivier Giroud, alla presentazione del suo libro autobiografico 'Crederci, sempre'. "Era destino che fossi rossonero e non nerazzurro", continua Giroud che ha segnato gol decisivi per la conquista del titolo rossonero.