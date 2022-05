Le repliche dei nasi di Ibra all’asta a Malmoe: tifosi ancora arrabbiati per l’Hammarby

L'opera in bronzo è stata danneggiata nel tempo, prima di essere chiusa in un magazzino

Un gruppo di tifosi del Malmö sta vendendo all’asta tre repliche di nasi basati sulla famigerata statua di Zlatan Ibrahimovic , eretta nella sua città natale prima che fosse rimossa e conservata in un magazzino dopo vari tentativi di vandalizzarla. Lo riporta l’agenzia Reuters.

Il naso dell'opera in bronzo è stato tagliato a qualche giorno dal Natale 2019. Erano stati segati anche una gamba e un dito del piede. La statua venne definitivamente tolta dal piedistallo nel gennaio 2020.

(Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

I manifestanti hanno detto che Ibra è stato un “pazzo” a preferire i soldi all'amore per la sua città natale e il suo club.

“Con questa iniziativa, vogliamo attirare l’attenzione sui problemi del calcio svedese e internazionale – hanno affermato in una nota –. Il nostro obiettivo è un mondo del calcio in cui i tifosi siano al centro e nessuno dovrebbe vedere il proprio club acquistato e cambiato dall’oggi al domani. Pertanto, i profitti di questa iniziativa andranno a scopi che promuovono il lavoro contro il calcio moderno e commerciale, dove l’amore per i club e lo sport è al centro”.