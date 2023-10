L’Inter abbraccia l’arena Civica: derby femminile primo atto della nuova era

Nuova casa per le Inter Women: giocheranno all’Arena Civica di Milano. Accordo tra il Comune e l'Inter, il primo match sarà il derby contro il Milan di fine novembre

FC Internazionale Milano e Comune di Milano annunciano di aver trovato un accordo per portare le Inter Women all'Arena Civica "Gianni Brera".

A partire dal derby Inter-Milan, nona giornata del campionato di Serie A Femminile Ebay in programma nel weekend del 25-26 novembre, la Prima Squadra femminile nerazzurra disputerà infatti le proprie partite casalinghe nell'impianto comunale dell’Arena Civica.

Le Inter Women si aggiungono così alle diverse realtà sportive che da anni svolgono le proprie attività in questo impianto.

La Prima Squadra femminile nerazzurra all’Arena Civica testimonia ulteriormente come lo sport femminile a Milano stia vivendo un periodo di significativo rilancio con la conquista della massima serie da parte delle ragazze del Sanga Basket (che oggi giocano "in casa" al Bocconi Sport Center) e del secondo posto in campionato del team di Allianz Vero Volley Milano, nella passata stagione.