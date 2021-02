Lo scontro nel derby di Coppa Italia: lo street-artist trasforma Ibra-Lukaku in arte e fair play

Murales, street-art, man mano che si stempera l'atmosfera nell'aria, lo scontro Ibra-Lukaku diventa sempre più un momento d'arte

L'alterco che ha fatto il giro del mondo va verso il patteggiamento. Non c'è stato razzismo, ma condotta antisportiva, ma lo scontro tra Ibrahimovic e Lukaku avvenuto proprio nell'ultima stracittadina disputata dalle due milanesi, quella di Coppa Italia, continua a far parlare di sé. Un testa a testa diventato un murales a San Siro. Ma anche il post-street artist Mr. Savethewall, pseudonimo di Pierpaolo Perretta, lo ha rivisitato, trasformandolo in arte.