Mario Balotelli meno rossonero del solito: “Felice sia che lo vincesse l’Inter sia il Milan”

Mario Balotelli dice la sua su Milan-Inter: "Forse preferirei vincessero i rossoneri ma solo per Ibra, la rissa con Lukaku può succedere"

Ecco il pronostico di SuperMario: "Sarei felice sia che lo vincesse l’Inter sia il Milan. Se dovessi scegliere, forse direi il Milan per Ibrahimovic. Ma anche se lo vincesse l’Inter, sarei contento. La rissa in Coppa Italia? Due si danno una testata poi se le mandano a dire… Può succedere, non so i motivi per cui sia successo quel fatto. In campo non puoi nemmeno fare più di tanto, se dovessero decidere di fare un incontro di kick-boxing sarebbe un’altra storia. Non sono belle scene tra due campioni, chi ha ragione o no conta poco".