Milan e Inter TV, il derby degli Studios: Giorgia ed Eva, i tifosi si schierano

Milan TV e Inter TV: belle e professionali, affascinanti e preparate. E i tifosi le seguono con grande attenzione.

Giorgia Tavella, laureata alla Bocconi in Economia aziendale e manageriale, un passato remoto con gli Autogol e per diversi anni giornalista delle reti Mediapason, è oggi anche uno dei volti del canale ufficiale Twitch del Milan. Di recente ha dichiarato: “Cosa farò quando finirà la pandemia? Una giornata con mio nipote”. Dal canto suo, nata a Magenta il 13 novembre 1993, Eva Gini ha studiato al Liceo Quasimodo di Magenta, si è laureata in Lettere Moderne all’Università Cattolica del Sacro Cuore e ha conseguito il tesserino da giornalista pubblicista nel giugno del 2017, Collabora anche con Sportitalia e Calciomercato.com.