Milan-Inter, è derby di mercato anche per i 18enni: monitor rossonerazzurri su Nunziatini

Il Livorno è in D, la metropoli milanese concentrata su Francesco Nunziatini

La politica dei giovani il Milan la persegue da tempo. Non sorprende quindi l'interesse per il centrocampista classe 2003 Francesco Nunziatini. E' uno dei gioiellini che stanno per lasciare il Livorno sprofondato nel baratro della Serie D. Il profilo di Nunziatini piace a molti, in particolare anche all'altra squadra di Milano, l'Inter. Si profila un derby di mercato per il ragazzo.

Nato a Batignano (in provincia di Grosseto) il 15 marzo 2003, Nunziatini ha mosso i suoi primi passi nell’Invicta Grosseto. Passato al Livorno, Francesco arriva con gli Allievi dalle semifinali scudetto contro il Padova, perdendo ai calci di rigore. Nella stagione 2019/20, dopo aver giocato i primi mesi tra Under 17 e Primavera, Nunziatini comincia a frequentare sempre più spesso la prima squadra, tanto che arriva l’esordio in Serie B, contro il Benevento di Inzaghi, ex di quel Milan che secondo Mondoprimavera.com è interessato proprio a lui. Nunziatini è una mezzala sinistra, con ottime doti tecniche che sfrutta nella costruzione della manovra sia con passaggi corti che con lanci lunghi. La sua dote principale riguarda gli inserimenti in area avversaria fatti sempre con i tempi giusti per cercare il gol. È un ragazzo intelligente ed umile, mai superficiale nella preparazione delle gare.