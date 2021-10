Milan-Verona, quindi…Saelemaekers: 2026, il rinnovo della…”Salamandra”

Chiamatemi pure Salamandra, la felicità post-rinnovo del nazionale belga...

Era appena finita la sua prima partita da titolare in una gara ufficiale del Belgio e il suo Ct Roberto Martinez, pochi giorni fa, diceva: "Saelemaekers sta crescendo, e lo sta facendo nella squadra di club perfetta per lui". Detto, fatto. Quando c'è Milan-Verona solo buone notizie per Alexis. Nel febbraio 2020 l'esordio a San Siro con la maglia del Milan, un anno e mezzo abbondante dopo ecco il prolungamento fino al 2026. Come ha fatto Calabria poche settimane fa. La fascia destra, di lavoro e di qualità tattica, si stringe forte al Milan.