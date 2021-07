Milano derby social, Davide Calabria sfida Calha: ma gli interisti ribattono “Ibra c’era…”

Il derby prossimo venturo e la sfida dello scorso campionato: le parole di Davide Calabria continuano ad animare lo scambio di battute social fra tifosi milanisti e interisti

Rispetto per la scelta di Calhanoglu ma quando ci incontreremo al derby farò di tutto per batterlo. Parole e musica di Davide Calabria, l'esterno del Milan che si era scusato per il gesto rivolto ai mille tifosi avversari al termine del derby di andata dello scorso campionato vinto 2-1 dai rossoneri nell'ottobre 2020.

Calabria ha parlato anche del derby in senso generale, dicendosi convinto che se il Milan avesse avuto a disposizione Ibra per tutta la stagione, il campionato vinto dall'Inter sarebbe stato molto più combattuto e chissà...L'affermazione ha scatenato dibattito e frecciate social su Twitter, con i tifosi nerazzurri che hanno ricordato come Ibra fosse presente in campo a febbraio nelle partite perse dal Milan contro Spezia e Inter.