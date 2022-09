Ok il derby d’andata sul campo: ma il Milan è avanti anche nei numeri di bilancio…

I derby dei bilanci appassionano i tifosi fino ad un certo punto. Gli aficionados da stadio e quelli social preferiscono le grandi giocate e i trofei. Ma in un mercato sperequato ed esagerato come quello ad esempio della Premier, avere i conti in ordine ha il suo perché, proprio per cercare di trattenere i pezzi migliori e non essere costretti a cederli.