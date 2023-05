Per il derby ci volevano 26 stadi: intanto quello di San Siro è rossonero

Luci, globalità, competizione ad alto livello. A Milano ma non solo a Milano. L'euroderby di Champions League è tentecolare e almeno per quanto riguarda il derby d'andata in casa del Milan, a due colori: il rosso e il nero...

Redazione DDD Direttore responsabile

"Il derby universale: per Milan-Inter servivano 26 stadi": titola così questa mattina Repubblica sull'euroderby in programma domani sera e valido per l'andata delle semifinali di Champions League. Per questo match, che sarà seguito in 124 paesi, sono state ben due milioni le richiesti di biglietti (ci sarebbero voluti circa 26 stadi di San Siro per ospitare tutti queste persone).

Una luce che non si spegne mai

Sarebbero stati necessari anche 26 stadi per queste due partite di semifinale, ma intanto le prove generali della vigilia a San Siro hanno illuminato l'impianto milanese di rossonero.

E' accaduto anche in cima al grattacielo del Burj Khalifa a Dubai, proprio per la campagna del Milan "A light that never fades", una luce che non si spegne mai, quella rossonera alla vigilia di una sfida così importante.