Pioli is on fire virale per tutta Milano: dal post su Instagram ai manifesti cittadini…

Chi ha ritmato il coro-tormentone per la prima volta non è stata tifoseria rossonera da stadio, ma gli spagnoli Theo, Brahim e Castillejo che, dopo la vittoria per 2-1 sulla Sampdoria del 6 dicembre 2020, hanno voluto omaggiare il tecnico riprendendo le note di Freed From Desire, trasformandole per l’appunto in Pioli is on fire.