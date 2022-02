Prima i senzatetto, poi il derby: la settimana degli Ultras nerazzurri e rossoneri

La Milano dello sport con il tifo e il cuore in mano

Gli ultrà di Inter e Milan (con gli ultras dell’Olimpia Basket e la Curva del Milano Hockey) stanno raccogliendo beni, come coperte, vestiti, sacchi a pelo, cibo, acqua, prodotti per l’igiene, per i senzatetto milanesi, che in queste notti gelide rischiano la vita. La consegna ai City Angels avverà prima dell’inizio della partita, davanti allo stadio.