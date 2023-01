Primavera, il derby di Milano sarà aperto a tutti

I nerazzurri si approcceranno a questo incontro galvanizzati dopo che hanno vinto per 5 a 4 contro i pari età dell'Hellas Verona negli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera. Dopo 13 turni di campionato l'Inter allenata da Cristian Chivu ha collezionato 14 punti in classifica, due in meno del Milan che precede i nerazzurri in classifica. I rossoneri, che non sono stati impegnati in Coppa Italia dopo essere stati eliminati dal Genoa nel secondo turno, sono reduci dal pareggio casalingo contro il Napoli. La Primavera rossonera dovrà dunque mostrare il suo volto migliore per vincere la stracittadina e per rilanciarsi in classifica: il cammino esaltante in Youth League deve motivare la squadra a ripetersi anche nella competizione nazionale. La chance per ritrovare il successo in campionato è ghiotta e i ragazzi di Ignazio Abate si stanno preparando al meglio per puntare a un grande risultato.